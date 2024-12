Guarani pode perder volante e avalia goleiros para a temporada 2025

Depois de confirmar Maurício Souza como técnico, o Guarani está acelerando seu planejamento para a temporada 2025, em especial para o Paulistão e os próximos dias devem ser movimentados nos bastidores do estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Porém, além de buscar novos reforços, terá que lidar com algumas saídas que parecem iminentes.

Caso do volante Matheus Bueno, que tem contrato até o final de 2025, mas vem recebendo sondagens e pode ser liberado pela diretoria do Guarani em caso de alguma compensação financeira. O Coritiba, seu ex-clube, aparece como o primeiro interessado em contar com o atleta. Outros times podem aparecer na briga.

No Guarani desde a temporada passada, Matheus Bueno tem 77 jogos com a camisa alviverde e marcou três gols. Neste ano, apesar do rebaixamento, foi um dos únicos destaques positivos do time campineiro. Além de Coritiba e Guarani, o volante também defendeu o Gil Vicente, de Portugal.

Por outro lado, o Guarani está tendo que focar na busca por um novo goleiro para 2025, principalmente após as saídas de Pegorari, Vladimir e Douglas Borges. Alguns nomes estão sendo comentados nos bastidores do estádio Brinco de Ouro.

Casos de Luiz Daniel e Fernando Miguel, que foram reservas de Richard na campanha de acesso do Ceará na Série B. Gabriel Mesquita, outro candidato, está livre no mercado após sair do Operário-PR. E Michael Fracaro, recentemente liberado pelo Botafogo-SP, também é opção. Porém, uma definição sobre o setor deve acontecer apenas nos próximos dias.