Guarani debate SAF e votação sobre implementação deve acontecer em janeiro

A reunião entre membros do Conselho Deliberativo do Guarani terminou sem uma decisão concreta sobre a implementação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF). No entanto, o debate ressaltou a importância da mudança no clube de Campinas, que deve seguir os mesmos passos de Botafogo, Atlético-MG e Vasco, entre outros times brasileiros. A votação deve ocorrer em janeiro.

"Reunião bastante técnica e positiva. Discussão de bom nível. Todos os grupos representados. Acredito em uma solução breve e na definição de uma primeira minuta para encaminhamento à Assembleia até o início do ano. Todos demonstraram interesse em seguir, e os pontos de divergência são menores do que eu inicialmente imaginava", disse o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Dias.

O Guarani contratou uma empresa de consultoria, a Ernst & Young, para avaliar o mercado. A expectativa do grupo, encabeçado por Marcelo Dias, é que uma mudança do estatuto ocorra até janeiro, quando os conselheiros voltarão a se reunir para votar sobre a implementação da SAF, antes de levar a proposta para os sócios, em Assembleia Geral.

Há um grupo da oposição que contesta a autonomia do presidente do Conselho Deliberativo de propor mudanças no estatuto, o que poderá atrasar uma resolução sobre o caso. Rômulo Amaro, presidente em exercício do clube, vê a situação com otimismo e revelou que o Guarani já tem em mãos propostas para virar SAF.

Ex-presidente e CEO do clube, Ricardo Moisés também esteve na reunião desta terça-feira. Ele era um dos responsáveis pela recuperação judicial do clube, mas acabou saindo antes mesmo do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro.

Enquanto acontecem os debates sobre a SAF, o Guarani continua trabalhando na montagem do elenco visando o Campeonato Paulista. O técnico Maurício Souza, ex-Red Bull Bragantino, foi contratado. O clube acertou também o zagueiro Alan Santos, que deve ser anunciado nas próximas horas como reforço para 2025.