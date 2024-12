FPF atende pedido do MP e clássico entre Ponte e Guarani terá torcida única no Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou o pedido do Ministério Público e confirmou que o clássico campineiro entre Ponte Preta e Guarani, pelo Campeonato Paulista de 2025, será realizado com torcida única. Os clubes manifestaram o interesse de o jogo ser disputado com torcedores de ambos os clubes, mas os recentes casos de violência impediram que uma mudança ocorresse visando a próxima temporada.

O dérbi campineiro teve torcida única pela primeira vez em 2018. Desde então, eles se enfrentaram em 18 oportunidades, com seis vitórias do Ponte Preta, sete empates e cinco triunfos do Guarani.

Com a torcida a seu favor, a Ponte venceu cinco vezes, empatou três e perdeu apenas um jogo, o último, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Guarani triunfou em quatro oportunidades como mandante, empatou outras quatro e perdeu apenas uma.

Os números mostram que a torcida a favor pesa em prol da equipe da casa no clássico campineiro, até por isso sugeriu que o clássico voltasse a ter torcida mista, o que foi inviabilizado por decisão do Ministério Público, temendo novos casos de violência.

O caso mais recente aconteceu em março, quando torcedores de Guarani e Ponte Preta entraram em conflito antes de uma partida entre Oeste e Ferroviária no Brinco de Ouro da Princesa. A confusão ocorreu na Avenida Princesa D'Oeste, próximo ao estádio bugrino.