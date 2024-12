FIA decide que Verstappen fará trabalho comunitário em país da África

Quase três meses após anunciar punição a Max Verstappen, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta segunda-feira os detalhes do "trabalho comunitário" que o tetracampeão mundial terá que cumprir. A entidade informou que a ação será realizada em Ruanda, na África.

A escolha do país não foi aleatória. A capital Kigali vai sediar a grande premiação da FIA, além de diversas reuniões gerais sobre o automobilismo mundial, no dia 13 deste mês. E, por ser o campeão da temporada 2024 da Fórmula 1, Verstappen estará na cidade africana para receber a premiação.

Sem revelar maiores detalhes, a FIA informou que o piloto da Red Bull cumprirá sua punição ao ajudar no programa de desenvolvimento de base organizado pelo Ruanda Automobile Club (RAC), organização local que construiu carros utilitários (cross car) a partir de plantas fornecidas pela própria FIA.

"O carro será usado na atividade que o holandês auxiliará, com as plantas de design também entregues à rede global de 147 Autoridades Esportivas Nacionais (ASNs) para promover o automobilismo de base", informou a FIA.

A punição de Verstappen se refere a uma das maiores polêmicas da temporada 2024 da F-1. No GP de Cingapura, no fim de setembro, o holandês entrou em rota de colisão com a FIA em razão de palavrões proferidas durante entrevista coletiva oficial da entidade, ao longo daquele fim de semana.