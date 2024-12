Fabinho explica situação de Yuri Alberto e diz que Corinthians pretende manter elenco para 2025

No embalo do desfecho animador na temporada 2024, em que o Corinthians obteve a vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores e encerrou o Campeonato Brasileiro com nove vitórias seguidas, o diretor executivo Fabinho Soldado concedeu entrevista nesta segunda-feira projetando o ano que vem. Na pauta, ao invés de promessas de reforços, o dirigente valorizou a construção de um elenco que se ajustou em meio às competições.

"Construímos um novo elenco e tudo o que aconteceu foi muito duro e perigoso (sobre formar o grupo em meio aos campeonatos). Entramos no próximo ano não tranquilos, porém, mas próximo dos acertos. Não consigo falar de necessidade extrema de reforço por posição. Temos plantel e estamos trabalhando na estrutura para que o Corinthians consiga suportar todos os campeonatos que terá pela frente", afirmou o dirigente.

Jogador mais valorizado do elenco por ter terminado o ano como o artilheiro do Brasil, Yuri Alberto logo virou alvo de questionamentos. Sobre a sua permanência, Fabinho afirmou que manter o atacante é uma prioridade da diretoria.

Com contrato até o fim de 2027, o jogador passou por momentos delicados na temporada. Em meio aos altos e baixos, ele recebeu sondagens do exterior e admitiu ter o sonho de jogar em um grande centro do futebol europeu.

"Todo atleta tem o sonho de atuar na Europa, isso mostra a grandeza do jogador. Masa antes de sair, pensamos que é importante o atleta ganhar títulos e ficar marcado na história do clube. O Yuri pensa nisso. Até agora não houve proposta oficial, mas estaremos prontos para conversar com ele em qualquer circunstância que for".

Apesar de destacar a qualidade do elenco e o fato de os jogadores estarem satisfeitos no clube, Fabinho admitiu que o elenco ainda tem carências. Entre as posições que podem receber candidatos estão a lateral-esquerda, a zaga, o meio-campo e ainda um atacante. "Se precisarmos ir ao mercado, serão contratações pontuais".