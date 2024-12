Erick Pulgar admite 'temporada difícil' no Flamengo e nega volta ao futebol chileno

O volante Erick Pulgar afirmou que não voltará ao futebol chileno tão cedo. O jogador precisou emitir uma nota oficial para desmentir os boatos sobre um possível retorno ao seu país. Ele aproveitou também para admitir que teve uma temporada difícil no Flamengo. Ao todo, esteve em campo em 47 jogos e deu quatro assistências.

"Boa tarde a todos, queria esclarecer algumas coisas que vejo na imprensa. Depois de uma temporada difícil no meu clube, estou aproveitando alguns dias de férias no Chile antes de retornar ao Brasil. Não estamos conversando com nenhum clube chileno, não está nos meus planos voltar a jogar no Chile por enquanto", afirmou o volante, que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025.

"Também não estou vivendo nenhum drama familiar ou algo parecido. Felizmente, todos da minha família e amigos estão muito bem. Por isso, gostaria de pedir que vocês não inventem coisas, que não assumam certas coisas que são falsas. Eles machucam as pessoas, desinformam e confundem as pessoas. Obrigado, tenha um bom fim de semana", completou.

Pulgar voltou a ganhar confiança com Filipe Luís no comando técnico do Flamengo. O ex-lateral e agora treinador chegou a comparar o chileno com Sergio Busquets dos tempos de Barcelona e já afirmou para a diretoria que pretende contar com o atleta na próxima temporada, com Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Mundial de Clubes.

A imprensa chilena vinha cogitando um interesse do Colo-Colo pelo atleta, que desmentiu a informação. Erick Pulgar deve honrar o contrato com o Flamengo, mas não esconde o desejo de atuar no futebol europeu. O volante tem 30 anos e já passou por Bologna e Fiorentina, da Itália.