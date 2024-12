Empates com gosto doce para o líder Liverpool e amargo para o Arsenal

Em inferioridade numérica e duas vezes atrás no placar, o líder Liverpool salvou o empate na 16ª rodada diante do Fulham (2-2) com sabor de vitória, enquanto o Arsenal, que também empatou com o Everton (0-0), desperdiçou a chance de se aproximar dos 'Reds'.

Em Anfield as coisas se complicaram para o Liverpool logo cedo: primeiro com um gol do brasileiro Andreas Pereira (11') e minutos depois com a expulsão do lateral escocês Andy Robertson (17'), que derrubou o galês Harry Wilson quando avançava sozinho na direção do gol defendido por Alisson Becker.

Mas os jogadores comandados pelo técnico Arne Slot reagiram e empataram com uma cabeçada de Cody Gakpo no início do segundo tempo (47'), aproveitando um cruzamento do egípcio Mohamed Salah.

Quando os jogadores do Liverpool começavam a pensar numa virada, o Fulham voltou a ficar em vantagem com um gol gol do brasileiro Rodrigo Muniz (76').

Dez minutos depois e após uma assistência do uruguaio Darwin Núñez, o atacante Diogo Jota (86') finalizou sozinho diante de Bernd Leno para conquistar um empate heróico.

"Não acho que eu poderia ter pedido mais aos meus jogadores, especialmente depois de estarmos reduzidos a dez jogadores", disse Slot após o jogo.

Com 36 pontos e com ainda um jogo para disputar, o Liverpool continua na liderança. Tem 5 pontos de vantagem sobre o Chelsea (2º, 31 pontos), que recebe o Brentford neste domingo. O Arsenal é o 3º colocado com 30 pontos, depois de não ter conseguido passar de um empate em 0 a 0 no Emirates Stadium contra o Everton (15º).

- Newcastle volta a vencer -

Os 'Gunners', prolíficos no ataque, marcaram uma média de três gols por jogo desde a pausa internacional em novembro, mas neste sábado esbarraram repetidamente numa barreira azul.

Os jogadores comandados por Mikel Arteta controlaram a partida de forma esmagadora (76% de posse de bola) e procuraram o gol insistentemente, com 13 chutes contra apenas dois dos 'Toffees'.

Poderiam ter superado Jordan Pickford num pênalti, mas o VAR acabou não acusando a penalidade máxima por uma possível falta sobre Thomas Partey nos acréscimos.

"Merecemos vencer o jogo", lamentou Arteta. "É frustrante, especialmente porque não desperdiçamos nenhuma oportunidade e dominamos o jogo".

Quem mostrou eficiência foi o Newcastle (11º) que goleou o Leicester por 4 a 0, encerrando uma série de quatro jogos sem vencer (2 empates e 2 derrotas). Foi a primeira derrota de Ruud van Nistelrooy no comando dos 'Foxes' (16º, 14 pontos), equipe que luta pela permanência.

Nessa parte da tabela, Wolverhampton (19º) e Ipswich (18º) enfrentaram dois rivais diretos. Os 'Tractor Boys' conseguiram vencer por 2 a 1 com um gol nos acréscimos (90'+5), que silenciou o estádio dos 'Wolves'.

No último jogo deste sábado, o Nottingham Forest, grande surpresa da temporada, entrou provisoriamente no 'Top 4' (4º, com 28 pontos) depois de vencer o Aston Villa (6º, 25 pts) por 2 a 1.

Neste domingo o destaque do dia será o clássico de Manchester com o City (5º, 27 pontos) recebendo o United (13º, 19 pts).

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Newcastle 4 Murphy (30', 60'), Guimaraes (47'), Isak (50')

Leicester 0

Liverpool 2 Gakpo (47'), Jota (86')

Fulham 2 Pereira (11'), Rodrigo Muniz (76')

Arsenal 0

Everton 0

Wolverhampton 1 Cunha (72')

Ipswich Town 2 Doherty (15' contra), Taylor (90'+4)

Nottingham 2 Milenkovic (87'), Elanga (90'+3)

Aston Villa 1 Duran (63')

- Domingo:

(11h00) Brighton

Crystal Palace

(13h30) Manchester City

Manchester United

(16h00) Chelsea

Brentford

Southampton

Tottenham

- Segunda-feira:

(17h00) AFC Bournemouth

West Ham

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Liverpool 36 15 11 3 1 31 13 18

2. Chelsea 31 15 9 4 2 35 18 17

3. Arsenal 30 16 8 6 2 29 15 14

4. Nottingham 28 16 8 4 4 21 19 2

5. Manchester City 27 15 8 3 4 27 21 6

6. Aston Villa 25 16 7 4 5 24 25 -1

7. Brighton 24 15 6 6 3 25 22 3

8. AFC Bournemouth 24 15 7 3 5 23 20 3

9. Fulham 24 16 6 6 4 24 22 2

10. Brentford 23 15 7 2 6 31 28 3

11. Newcastle 23 16 6 5 5 23 21 2

12. Tottenham 20 15 6 2 7 31 19 12

13. Manchester United 19 15 5 4 6 19 18 1

14. West Ham 18 15 5 3 7 20 28 -8

15. Everton 15 15 3 6 6 14 21 -7

16. Leicester 14 16 3 5 8 21 34 -13

17. Crystal Palace 13 15 2 7 6 14 20 -6

18. Ipswich Town 12 16 2 6 8 16 28 -12

19. Wolverhampton 9 16 2 3 11 24 40 -16

20. Southampton 5 15 1 2 12 11 31 -20

