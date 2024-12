Sergio Ramos, de 38 anos, atuou pelo Sevilla em 2024. JORGE GUERRERO / AFP

O Mercado da Bola 2025 se movimenta e, para algumas equipes, a contratação de um novo zagueiro é algo extremamente necessário para a próxima temporada.

Zero Hora separou 10 jogadores da posição que podem negociar com seu clube. Confira:

Sergio Ramos

Livre no mercado, o histórico zagueiro espanhol tem seu nome vinculado ao Boca Juniors para a próxima temporada. Porém, até o momento, está sem clube.

Danilo

Jogador é capitão da Seleção Brasileira. ADRIAN DENNIS / AFP

O lateral-direito de 33 anos já atuou várias vezes como zagueiro na Juventus. Seu contrato com o clube italiano vai até a metade do ano, e pode ser uma boa opção para a janela do meio da temporada.

Recentemente, seu nome foi vinculado ao Vasco.

Otamendi

Defensor está no futebol português desde 2020, após deixar o Manchester City. Arquivo / SL Benfica / Divulgação

Zagueiro de 36 anos, campeão do mundo com a seleção argentina e com vasto currículo em clubes europeus. Este é Nicolás Otamendi, que tem previsão de término de contrato com o Benfica em junho de 2025.

A imprensa argentina aponta que seu destino será o River Plate, mas não há nada confirmado até o momento.

Luan Patrick

Brasileiro teve no Bragantino a sua melhor temporada. Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Defensor do Athletico-PR, Luan Patrick não chegou a um acordo com o clube para renovar seu contrato. Segundo o ge.globo, o jogador tem treinado separado do grupo principal.

Com apenas 22 anos, ele mal atuou em 2024, mas sua idade permite que ainda haja expectativa por uma evolução.

Matheus Reis

Reis fez carreira no futebol de Portugal depois de sair do Brasil. Sporting / Divulgação

Outro lateral, mas pela esquerda, que também faz a zaga no Sporting — numa linha de três, com liberdade de subir ao ataque, uma de suas principais características.

Aos 29 anos, Matheus Reis tem vínculo até metade de 2025 e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Ele foi revelado pelo São Paulo, em 2015.

Zé Marcos

Ex-jogador do Juventude também pode atuar como volante. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na última semana, o zagueiro Zé Marcos anunciou sua saída do Juventude. Com 26 anos, ele é uma boa opção, financeiramente falando, para a defesa.

Balbuena

Defensor passou pelo Corinthians em duas oportunidades. Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians / Agência Corinthians

Paraguaio de 33 anos, Fabián Balbuena está no Dymano Moscou, da Ucrânia, com contrato até o meio do ano que vem. Ex-Corinthians, o zagueiro conhecido pelos times brasileiros pode ter propostas para retornar ao país.

Caetano

Reserva na zaga corintiana irá para outra equipe em 2025. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Com 25 anos, o zagueiro Caetano está de saída do Corinthians. Inclusive, foi alvo do Inter nesta janela.

O atleta jogou somente 15 partidas neste ano, mas é uma opção que ficará livre no mercado a partir de 1º de janeiro.

Rodrigão

Zagueiro (segurando o celular) é banco da equipe de São Petesburgo. Olga MALTSEVA / AFP

Atualmente no Zenit, Rodrigão Prado, 29 anos, tem compromisso com o clube russo até junho de 2025. A partir de janeiro, poderá assinar pré-contrato com outra equipe.

Marlon

Atleta foi reserva de Fernando Diniz na conquista da América. Lucas Merçon/Fluminense

Também com 29 anos, Marlon Santos deixará o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, na virada do ano.