De olho em 2025, Corinthians vive clima de pré-temporada em reapresentação antes pegar o Grêmio

O ano ainda não acabou, mas no Corinthians, o ambiente que cercou os jogadores na reapresentação dos atletas nesta sexta-feira foi de pré-temporada. Com o objetivo de antecipar o planejamento para 2025, os jogadores foram submetidos a baterias de exames cardiológicos, dermatológicos, oftalmológicos, de otorrino e cognitivos.

Classificado para a Copa Libertadores do ano que vem e com um clima de missão cumprida, Ramón Díaz comandou um treino técnico de troca de passes. Além disso, ele fez ajuste nas movimentação da equipe e também deu ênfase ao trabalho de finalização.

No domingo, o desafio é encarar o Grêmio em Porto Alegre. Sem ambições a cumprir, a equipe tem uma marca positiva que pode aumentar na rodada derradeira da competição. O triunfo sobre o Bahia marcou a oitava vitória seguida da equipe no Campeonato Brasileiro. O feito já é inédito na história do clube.