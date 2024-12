Curry brilha e comanda o Golden State Warriors em vitória sobre o Minnesota Timberwolves na NBA

Em uma jornada inspirada do armador Stephen Curry, que acertou um arremesso quase no meio da quadra no terceiro quarto, o Golden State Warriors derrotou o Minnesota Timberwolves na madrugada desta segunda-feira por 114 a 106 e conseguiu uma importante vitória na rodada da NBA.

Com a pontaria calibrada, anotou 30 pontos e deu oito assistências, Curry contou com a preciosa atuação do companheiro Buddy Hield, especialmente no segundo tempo, para sacramentar o resultado positivo na competição.

Ele marcou 27 pontos, sendo três deles consecutivos no meio do terceiro quarto, que provocaram a igualdade no placar e, na sequência, colocaram o Golden State na frente. Em grande fase, o ala-armador está a um ponto de se tornar o décimo sétimo jogador na história da NBA a chegar a 2.000.

A partida marcou o segundo encontro entre as duas equipes em três dias. Após perder para o mesmo rival na última sexta-feira, os Warriors ensaiam uma reação. Com duas vitórias nas últimas três partidas, a franquia ostenta 14 triunfos em 23 confrontos e aparece na quinta colocação da Conferência Oeste.

Já o Minnesota Timberwolves viu seu embalo de quatro triunfos seguidos ser interrompido. O revés deixa a equipe na nona posição na classificação. O destaque foi Anthony Edwards. Apesar dos 27 pontos, no entanto, ele não conseguiu impedir o revés de seu time.

Em uma rodada que contou com 12 partidas, o Memphis Grizzlies bateu o Washington Wizards por 140 a 112. O triunfo põe a equipe no segundo posto do lado Oeste, atrás somente do Oklahoma City Thunder. Jaren Jackson Jr. marcou 21 pontos e Scotty Pippen Jr. teve 14 pontos e 12 assistências no duelo.

Santi Aldama acrescentou 19 para o Memphis, que jogou sem Ja Morant (dor nas costas) e Brandon Clarke (contusão no dedo do pé). Os Grizzlies arremessaram 39,5% da linha de três para vencer sua terceira partida consecutiva e a nona de 10.

Pelo lado do Washington Wizards, Jonas Valanciunas marcou 20 pontos e pegou 14 rebotes. Marvin Bagley III também teve a mesma pontuação. Na classificação, o Washington Wizards aparece na última colocação do lado Leste.

Quem também esteve em quadra foi o Los Angeles Lakers. Mesmo com o desfalque do astro LeBron James, vetado meia hora antes da partida por causa de dores no pé esquerdo, a equipe superou o Portland Trail Blazers pelo placar de 107 a 98.

Sem James, a franquia teve um triplo comando para liderar a partida: Anthony Davis foi quem mais se destacou ao fazer 30 pontos e pegar 11 rebotes. Os outros dois coadjuvantes foram D'Angelo Russell, 28 pontos e 14 assistências, e Rui Hachimura, 23 pontos.

"Descobrimos que LeBron estava fora logo antes do jogo, então os treinadores me disseram que eu tinha que me esforçar. Eu estava pronto para isso. Como um time, estávamos movimentando bem a bola e fizemos uma ótima partida", afirmou Hachimura satisfeito com o triunfo.

O resultado deixou os Lakers em oitavo lugar na Conferência Oeste. Com uma campanha bastante irregular, oito vitórias em 24 duelos, o Portland Trail Blazers voltou a decepcionar sua torcida e aparece em 13º posto. Quem mais pontuou pela equipe na partida foi Shaedon Sharpe: 19.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Chicago Bulls 100 x 108 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 113 x 118 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 109 x 113 Charlotte Hornets

Miami Heat 122 x 113 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 111 x 141 Denver Nuggets

Orlando Magic 115 x 110 Phoenix Suns

Washington Wizards 112 x 140 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 121 x 116 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 114 x 106 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 106 x 117 Houston Rockets

Sacramento Kings 141 x 97 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 107 x 98 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta segunda: