Com recorde, Heat arrasa Lakers em casa na NBA; Celtics batem Pistons

Contando com o retorno de Jimmy Butler, o Miami Heat não tomou conhecimento do Los Angeles Lakers na noite desta quarta-feira e venceu por 134 a 93, diante de sua torcida. A rodada da NBA também contou com mais um triunfo do Boston Celtics, cada vez mais na cola do Cleveland Cavaliers, melhor time da temporada regular até agora.

Ainda sem empolgar na temporada, o Heat arrasou os Lakers a partir do seu eficiente jogo coletivo, diante da atuação limitada dos Lakers, totalmente concentrada em LeBron James, em noite pouco inspirada de Anthony Davis, autor de oito pontos e sete rebotes. LeBron liderou a equipe com seus 29 pontos, oito assistências e cinco rebotes.

O astro, contudo, não deu conta de conduzir sua equipe, diante de um desempenho sólido de toda a equipe do Miami Heat. A franquia do Leste bateu seu recorde de assistências, com 42, uma a mais do que a marca anterior, estabelecida em março, contra o Portland Trail Blazers. O time ainda igualou o recorde de 24 cestas de três pontos e, com sua incrível vantagem de 41 pontos, obteve a terceira maior dianteira no marcador na história da equipe.

O show do Heat foi liderado por Tyler Herro e seus 31 pontos. Jimmy Butler, desfalque na partida anterior, anotou 17 pontos e nove rebotes e teve o apoio do "double-double" de Bam Adebayo, responsável por 14 pontos e 10 rebotes, além de sete assistências.

Foi a 10ª vitória do Heat em 20 jogos na temporada. O ex-time de LeBron James ocupa a sétima colocação do Leste, na beira da zona de classificação direta aos playoffs. Os Lakers, no Oeste, acumulam a segunda derrota seguida - são 10 no total em 22 partidas. Figuram, assim, na nona colocação.

Em cenário diferente, o Boston Celtics parecem engrenar na temporada após oscilações nas primeiras semanas da temporada regular. Os atuais campeões superaram o Detroit Pistons por 130 a 120, em casa. A equipe de Boston soma agora 18 vitórias e quatro derrotas, campanha abaixo apenas do surpreendente Cleveland Cavaliers, líder do Leste com 19/3.

A nona vitória nos últimos dez jogos foi liderada por Jaylen Brown e seus 28 pontos e nove assistências. Kristaps Porzingis, retomando a boa forma após problemas físicos, contribuiu com 26 pontos e nove rebotes. Derrick White também se destacou com um "double-double" de 14 pontos e 11 assistências - Jayson Tatum foi desfalque por problemas físicos.

Pelos Pistons, os destaques foram Tobias Harris e Cade Cunningham, com 27 pontos cada. O segundo ainda registrou 14 assistências. A terceira derrota consecutiva levou a equipe de Detroit para a 11ª colocação, com nove triunfos e 15 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 130 x 120 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 99 x 90 Indiana Pacers

Miami Heat 134 x 93 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 102 x 106 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 104 x 119 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 80 x 108 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Washington Wizards x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

New York Knicks x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings