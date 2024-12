Com hat-trick de Noslin, Lazio supera Napoli e avança às quartas da Copa da Itália

A Lazio avançou às quartas de final da Copa da Itália ao vencer o Napoli por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Olímpico de Roma, com direito a hat-trick do atacante holandês Tijjani Noslin. De quebra, a equipe da casa aumentou o tabu para quatro jogos sem perder para o rival.

O Napoli, no entanto, leva a melhor no retrospecto geral, com 60 vitórias, 47 derrotas e 49 empates. No entanto, terá que lamentar a eliminação precoce na competição e focar no Campeonato Italiano, no qual é líder.