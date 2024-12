Com gol de Mbappé, Real Madrid vence Getafe e fica a um ponto do Barça

O Real Madrid diminuiu a diferença para o líder Barcelona para um ponto ao vencer neste domingo o Getafe por 2 a 0, com um gol de Kylian Mbappé, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhola.

Apesar do grande número de desfalques por lesão, o time merengue não desperdiçaram a chance de se aproximar do Barça, que no sábado tropeçou e foi derrotado pelo Las Palmas por 2 a 1.

E o Real Madrid ainda tem um jogo atrasado a fazer, contra o Valencia.

Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti também alivia a pressão depois da derrota para o Liverpool (2 a 0) na Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Getafe fica na 17ª posição com 13 pontos, à beira da zona de rebaixamento.

Depois de uma atuação discreta e de perder um pênalti contra os 'Reds', Mbappé voltou a sorrir ao marcar o segundo gol do Real (38')

O astro francês balançou as redes depois de receber passe de Jude Bellingham, que minutos antes havia aberto o placar convertendo penalidade máxima (30').

Pressionado após um início de temporada difícil, Mbappé marcou seu oitavo gol no Campeonato Espanhol e o décimo entre todas as competições.

O ex-atacante do Paris Saint-Germain, muito participativo durante todo o jogo, quase fez mais um no segundo tempo em um chute cruzado, mas a bola passou ao lado do gol (73').

"Ele [Mbappé] jogou muito bem, foi muito ativo, perigoso como sempre. Marcou um gol muito importante para controlar o jogo, criou oportunidades no segundo tempo. É isso o que queremos dele", disse Ancelotti em entrevista coletiva após a partida.

Também neste domingo, o Athletic Bilbao (4º) venceu fora de casa o Rayo Vallecano (13º) por 2 a 1 e entrou no Top 4, beneficiado pelo empate em 2 a 2 do Villarreal (5º) com o Girona (7º), que vinha de três vitórias consecutivas em LaLiga.

E no último jogo do dia, a Real Sociedad (9ª) venceu por 2 a 0 o Betis (10º), que chega à quarta rodada consecutiva sem vitória (dois empates e duas derrotas).

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Mallorca - Valencia 2 - 1

- Sábado:

Barcelona - Las Palmas 1 - 2

Alavés - Leganés 1 - 1

Espanyol - Celta Vigo 3 - 1

Valladolid - Atlético de Madrid 0 - 5

- Domingo:

Villarreal - Girona 2 - 2

Real Madrid - Getafe 2 - 0

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1 - 2

Real Sociedad - Betis 2 - 0

- Segunda-feira:

(17h00) Sevilla - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 15 11 1 3 43 16 27

2. Real Madrid 33 14 10 3 1 30 11 19

3. Atlético de Madrid 32 15 9 5 1 26 8 18

4. Athletic Bilbao 26 15 7 5 3 22 14 8

5. Villarreal 26 14 7 5 2 27 23 4

6. Mallorca 24 15 7 3 5 15 13 2

7. Girona 22 15 6 4 5 22 20 2

8. Osasuna 22 14 6 4 4 19 22 -3

9. Real Sociedad 21 15 6 3 6 13 11 2

10. Betis 20 15 5 5 5 16 18 -2

11. Celta Vigo 18 15 5 3 7 23 27 -4

12. Sevilla 18 14 5 3 6 13 18 -5

13. Rayo Vallecano 16 14 4 4 6 14 16 -2

14. Las Palmas 15 15 4 3 8 20 26 -6

15. Leganés 15 15 3 6 6 14 20 -6

16. Alavés 14 15 4 2 9 16 25 -9

17. Getafe 13 15 2 7 6 10 13 -3

18. Espanyol 13 14 4 1 9 15 27 -12

19. Valencia 10 13 2 4 7 13 21 -8

20. Valladolid 9 15 2 3 10 10 32 -22