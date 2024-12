CBF renova com Nike até 2038 e anuncia criação de lojas com produtos licenciados

A entidade máxima do futebol brasileiro anunciou que vai receber royalties da venda das camisas . A CBF também terá direito ao licenciamento dos produtos e poderá abrir lojas em qualquer parte do mundo.

— Este é o maior patrocínio de uma confederação e mesmo de clubes de futebol de todo o mundo. Vai dar condições para que a CBF continue a desenvolver o seu trabalho de fomento do futebol brasileiro, de apoiar cada vez mais o futebol feminino, o futebol de base, tanto masculino quanto feminino. Pela primeira vez a CBF vai receber royalties, vai ter licenciamento em qualquer país do mundo, abrindo lojas que possam atender ao torcedor brasileiro em todo planeta — afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

— Estamos animados para seguir trabalhando juntos para inspirar a nova geração de jogadores e jogadoras brasileiras, promovendo um esporte mais inclusivo e igualitário para todos os atletas na América Latina e no mundo. E, claro, estamos entusiasmados em continuar a trazer as inovações mais avançadas do futebol da Nike para a CBF para criar o futuro do esporte — acrescenta o vice-presidente da Nike para a América Latina, Doug Bowles.