Brasil vence a Argentina e é tetra do Sul-Centro Americano de handebol feminino

German Páez. / CosCABal

A seleção brasileira feminina de handebol conquistou o tetracampeonato do Campeonato Sul-Centro Americano, que foi encerrado no sábado (30), em Niterói, no Rio de Janeiro. Na decisão, o Brasil venceu a Argentina por 31 a 22 e encerrou o torneio com cinco vitórias em cinco jogos.

O jogo teve os contornos de um clássico e com a rivalidade entre brasileiras e argentinas. O primeiro tempo foi de máxima eficiência do time da casa. Empurrada pela torcida, a seleção teve uma efetividade de 68% no ataque e venceu por 17 a 11. Mas além da força ofensiva a atuação da goleira Gabi Moreschi, responsável por 10 defesas.

A segunda etapa foi de equilíbrio e com as argentinas buscando diminuir a desvantagem. Porém, eficiente nos contra-ataques, o Brasil manteve a vantagem e ainda ampliou de seis para nove gols no placar final.

Com seis gols, a armadora Bruna de Paula foi a artilheira da partida. Já a pivô Marcela Arounian foi eleita a melhor em quadra.