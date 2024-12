Bayern sofre sua primeira derrota na Bundesliga; Leverkusen se aproxima

Dois gols do sul-coreano Lee Jae-sung (41' e 60'), mostrando seu oportunismo dentro da área surpreenderam a equipe de Munique, que deu emoção aos últimos minutos ao diminuir com um chute de pé esquerdo de Leroy Sané (87'), mas sa reação parou aí.

O técnico Vincent Kompany sofre assim o seu primeiro revés como treinador do Bayern no campeonato alemão. O time entrou em campo com desfalques importantes principalmente no ataque (Harry Kane, Kingsley Coman, Serge Gnabry).