Atlético-MG anuncia o retorno do técnico Cuca

Treinador mais vitorioso da história do Galo, Cuca, aos 61 anos, estava livre no mercado desde junho, quando pediu demissão do Athletico Paranaense. O último trabalho do profisional no clube mineiro foi em 2021, quando conquistou a tríplice coroa: Estadual, Copa do Brasil e Brasileirão. Ele também conquistou a Libertadores pelo Atlético, em 2013.