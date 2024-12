Atlético de Madrid vence Slovan com um gol de Julián Álvarez e 2 de Griezmann

O Atlético de Madrid voltou a mostrar sua força ofensiva e venceu nesta quarta-feira (11) o Slovan Bratislava por 3 a 1 na Liga dos Campeões, o que o faz subir provisoriamente à nona posição, com 12 pontos, seis atrás do líder Liverpool.

O time 'rojiblanco' saiu na frente por meio do argentino Julián Álvarez (16') e o francês Antoine Griezmann ampliou (42') antes do intervalo.

Logo no início do segundo tempo, David Strelec (51') diminuiu com um gol de pênalti, mas Griezmann reapareceu para marcar o último da noite pouco depois (56').

Nos primeiros dez minutos de jogo, o Atlético cedeu a posse de bola ao Slovan, que está na lanterna da competição continental, ainda sem pontuar.

Álvarez abriu o placar com um golaço no ângulo após dominar a bola perto da área. No gol de Griezmann, o francês não desperdiçou o primeiro cruzamento de Marcos Llorente no fim da primeira etapa.

O 'Pequeno Príncipe' já soma 36 gols pelo time 'colchonero' na Liga dos Campeões, todos com Simeone como técnico, número que só é superado pelo argentino Lionel Messi com Pep Guardiola (43 gols) e pelo egípcio Mohamed Salah com Jürgen Klopp (41).

Após o intervalo, uma bola do panamenho César Blackman não foi finalizada por Strelec, mas o zagueiro Clement Lenglet cometeu pênalti marcado pelo árbitro após revisão do VAR. O atacante eslovaco enganou o croata Jan Oblak e marcou.

Os visitantes entraram no jogo, mas Antoine Griezmann recebeu perto da pequena área virou e finalizou com frieza para o gol, fechando o placar em 3 a 1.

Cientes da importância de marcar muitos gols devido a possíveis empates no encerramento da fase de liga, os jogadores comandados por Diego Simeone continuaram a pressionar a equipe adversária e criaram oportunidades de ampliar mas o placar não se mexeu mais.