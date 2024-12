Atalanta bate Milan (2-1) e assume liderança provisória; Inter vence Parma

Num confronto entre dois times da Champions League - a Atalanta recebe o Real Madrid na terça-feira - a equipe da casa abriu o placar aos 12 minutos com uma cabeçada do belga Charles De Ketelaere na trave mais distante, após uma falta lateral.

Após ter um gol anulado por impedimento, o espanhol Álvaro Morata foi recompensado com o gol de empate aos 22 minutos, após um passe do português Rafael Leão.

Pouco antes, a Inter de Milão venceu o Parma com certa tranquilidade (3-1) no estádio de San Siro.

Os 'Nerazzuri' dominaram no início da partida, mas tiveram que esperar até a reta final do primeiro tempo para abrir o placar por intermédio de Federico Dimarco (40').

Com a porteira aberta, os 'Interistas' não demoraram a encaminhar a vitória com gols de Nicolo Barella (53') e do atacante francês Marcus Thuram (66'), com seu décimo gol em 14 jogos no campeonato. Os visitantes diminuiram através de um gol contra de Matteo Darmian, mas a reação parou aí (81').