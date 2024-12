Aston Villa vence na visita ao Leipzig (3-2) e é 3º na Champions

Um gol de Ross Barkley aos 85 minutos levou o Aston Villa a uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o RB Leipzig nesta terça-feira (10), colocando os ingleses em terceiro lugar na tabela e aumentando suas esperanças de terminar entre os oito primeiros.

O Villa ficou na frente com apenas 153 segundos de bola rolando, graças a John McGinn, mas o Leipzig empatou no meio do primeiro tempo, quando Lois Openda aproveitou uma confusão da defesa inglesa.

Jhon Duran marcou no início do segundo tempo (53') e Christoph Baumgartner deixou tudo igual mais uma vez nove minutos depois (62'). Foi então que Barkley, após deixar o banco de reservas, balançou a rede apenas dois minutos depois. O gol, um chute de longa distância que contou com um desvio, foi o primeiro de Barkley na Liga dos Campeões e colocou o Villa perto de terminar entre os oito primeiros em seu retorno à principal competição da Europa após 41 anos.

"Esse é o papel dos rapazes do banco de reservas", disse Barkley ao Amazon Prime. "Estou feliz por sair do banco e marcar o gol da vitória".

"Todos contam, não é?", acrescentou o jogador sobre seu gol, que contou com uma dose de sorte.

Os times que terminarem entre os oito primeiros se classificam diretamente e evitam uma repescagem.

A derrota, a sexta do Leipzig em seis jogos da Liga dos Campeões nesta temporada, acabou com as poucas esperanças que a equipe tinha de obter uma vaga nesse playoff.