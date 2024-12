Artur Jorge diz que Botafogo quebrou um ciclo e dedica conquista aos netos

Técnico afirmou que se sente realizado com a temporada de sucesso no comando da equipe alvinegra

O técnico Artur Jorge deixou de lado o semblante sisudo e comemorou o título brasileiro do Botafogo, encerrando um retrospecto de 29 anos, como uma criança. O português esbanjou alegria após o 2 a 1 sobre o São Paulo, no Engenhão, e disse que se sente realizado com a temporada de sucesso no comando da equipe alvinegra.