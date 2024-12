Ancelotti volta a falar sobre poucas chances de Endrick no Real Madrid: Tem de melhorar

Endrick tem encontrado dificuldades para atuar pelo Real Madrid. Mesmo com lesões de atletas do elenco, o técnico Carlo Ancelotti tem dado poucas oportunidades para o atacante ex-Palmeiras.

Apesar deste cenário, o treinador garantiu que Endrick continuará no Real Madrid. Um empréstimo do atleta está descartado. Nesta sexta-feira, o treinador italiano falou sobre as poucas rotações no elenco do Real e citou o jogador brasileiro.