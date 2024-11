Com pré-temporada agendada para os Estados Unidos no início de 2025 e "prejudicado" pelo calendário antecipado do Paulistão, o São Paulo deu início à próxima temporada nesta quarta-feira. Mesmo ainda focado na busca da vaga para a Copa Libertadores via Brasileirão, o clube mudou seus planos de outros anos e já iniciou os exames médicos e oftalmológicos do elenco.