O norueguês Casper Ruud garantiu baga na semifinal do ATP Finals, em Turim, na Itália, ao vencer o russo Andrey Rublev, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/2. O seu adversário por um lugar na decisão do torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada será o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial.