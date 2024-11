O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou nesta sexta-feira uma lista com 21 atletas vencedores do Prêmio Brasil Olímpico, entre eles estão Rebeca Andrade, maior medalhista do país, e Beatriz Souza, que conquistou o ouro no judô em Paris-2024. A premiação acontecerá no dia 11 de dezembro, no Vivo Rio.