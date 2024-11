A torcida do Corinthians está engajada na "vaquinha" para pagar a dívida com a Caixa Econômica Federal pela Neo Química Arena. Em 24 horas da campanha, foram arrecadados R$ 7,46 milhões. O projeto conta com o apoio da Gaviões da Fiel, principal organizada do time alvinegro, e tem como meta alcançar o R$ 700 milhões, valor devido pelo clube ao banco estatal.