Em fim de contrato com o Flamengo e apalavrado com o Cruzeiro, Gabigol também recebeu uma proposta para retornar ao Santos, clube no qual foi formado e revelado para o futebol. Com um projeto ambicioso para o retorno à Série A, após o acesso confirmado na segunda-feira, a diretoria santista tem gerado expectativa na torcida e já falou abertamente até sobre uma investida por Neymar.