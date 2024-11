Platini revela preocupação com a fase de Mbappé no Real Madrid: 'Ele parece perdido em campo'

O Mbappé que encantou o mundo com a camisa da seleção francesa e do Paris Saint-Germain ainda não "desembarcou" no Real Madrid. Sem conseguir deslanchar no clube espanhol, o atacante vem sendo alvo de críticas tanto por parte da imprensa quanto da torcida. No meio de semana, o pênalti perdido diante do Liverpool, na derrota de 2 a 0 pela Liga dos Campeões, elevou essa discussão. Durante um evento em Nice, o ex-jogador Michel Platini disse estar preocupado com o estado psicológico do atleta.