Restando dois jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras concentra suas forças no trabalho para tentar reagir na competição e ainda se manter vivo de olho no título. Nesta sexta-feira, a atividade foi concentrada nas finalizações. O técnico Abel Ferreira também aprimorou os passes rápidos e fez ajustes de movimentos na atividade de campo de olho no jogo com o Cruzeiro.