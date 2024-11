Sem se abalar pela perda do título da temporada para Max Verstappen, Lando Norris mostrou força nesta sexta-feira ao faturar a pole position da corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1. Ele desbancou George Russell, da Mercedes, e o parceiro de McLaren, Oscar Piastri, para garantir a melhor posição no grid para sábado.