O técnico Gabriel Milito está vivendo um momento especial no comando do Atlético-MG. Quis o destino que o treinador fizesse algumas das partidas mais importantes do clube mineiro na sua terra natal, na Argentina. Contra o River Plate, o time mineiro passou com certa facilidade. O desafio agora é diante do Botafogo, neste sábado, às 17h, no Monumental de Nuñez, na decisão da Copa Libertadores.