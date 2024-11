O técnico Gabriel Milito não se abateu com o vice-campeonato da Copa do Brasil, após perder os dois jogos frente ao Flamengo - 3 a 1 e 1 a 0. O treinador se manteve com a cabeça erguida e usou a decisão da Copa Libertadores como exemplo para motivar os seus jogadores. Sobre os próximos passos foi claro: o rodízio de jogadores acabou.