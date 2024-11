Neste sábado, às 17h, Botafogo e Atlético-MG se enfrentam no estádio Monumental de Nuñez pelo título da Copa Libertadores. Os cariocas estão em busca de conquistar pela primeira vez a 'glória eterna', enquanto os mineiros miram o bicampeonato do torneio. Em entrevista coletiva, Marlon Freitas, capitão do clube alvinegro, destacou o mérito das duas equipes em suas respectivas campanhas e não apontou um favorito para vencer a grande decisão.