Charles Leclerc foi o mais veloz no único treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, nesta sexta-feira, na abertura do fim de semana no Circuito Internacional de Lusail. O piloto da Ferrari desbancou a dupla da McLaren, que busca confirmar o título do Mundial de Construtores. Lando Norris obteve o segundo tempo, seguido por Oscar Piastri.