Os torcedores do Barcelona vão poder contar com a volta do futebol do jovem Lamine Yamal neste fim de semana. Em coletiva realizada nesta sexta-feira, o técnico alemão Hansi Flick afirmou que a joia do clube vai estar relacionada para enfrentar o Las Palmas, neste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.