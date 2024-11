Vivendo seus últimos momentos como jogador do Flamengo, Gabigol homenageou o clube carioca pelo aniversário de 129 anos, nesta sexta-feira. O atacante usou uma frase do hino rubro-negro, "Flamengo até morrer", para felicitar o clube, que ele também chamou de "maior do mundo". A declaração vem em um momento no qual o atleta está afastado da equipe principal "até segunda ordem", de acordo com o técnico Filipe Luís, que cumpre a decisão da diretoria.