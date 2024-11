A Audi promete movimentar a Fórmula 1 com a sua entrada no palco principal do automobilismo a partir de 2026. A escuderia alemã confirmou que a Autoridade de Investimento do Catar (QIA), fundo soberano do Estado do Catar, adquiriu uma participação minoritária significativa de suas ações. Com esse acerto, é esperado uma injeção de capital substancial em um trabalho que será realizado a longo prazo e sob muita expectativa.