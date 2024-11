O ex-jogador espanhol Jonathan Valle foi detido em uma operação contra o tráfico de drogas. A informação foi publicada inicialmente pelo Diario Montañés, da Espanha. De acordo com o veículo de comunicação, além do ex-jogador, a chamada Operação Fogo resultou na detenção de mais dez pessoas na região da Cantábria, no norte da Espanha. Os detidos ficam à disposição da Justiça.