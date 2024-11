O ex-diretor esportivo do Liverpool, Jorg Schmadtke, acredita que é "totalmente possível" que Mohamed Salah se mude para a Arábia Saudita no próximo verão europeu. O atacante egípcio, de 32 anos ficará sem contrato no fim desta temporada e nenhum novo acordo está à vista. O jogador se estabeleceu como um astro da equipe desde que se juntou a Jürgen Klopp em 2017, e sua saída seria um golpe significativo para o novo técnico Arne Slot.