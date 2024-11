Estêvão e Vini Jr. voltam à seleção brasileira e Dorival convoca Murillo, ex-Corinthians

Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira, 1º de novembro, a lista de convocados da seleção brasileira para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em coletiva de imprensa na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, o treinador chamou o zagueiro Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixou Endrick, do Real Madrid, fora da relação. O palmeirense Estêvão e Vini Jr., astro do Real Madrid, retornam.