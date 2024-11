O Corinthians ganhou um respiro no Campeonato Brasileiro após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras na noite de segunda-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. O time comandado por Ramón Díaz assumiu a 13ª posição na tabela, com 38 pontos e está quatro pontos à frente do Athletico-PR, time que abre a zona de rebaixamento.