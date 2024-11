A falta de transparência e a não apresentação de documentos são os principais temas que fundamentam o relatório do Conselho de Orientação do Corinthians (CORI), enviado à Comissão de Ética do clube para recomendar o impeachment do presidente Augusto Melo por gestão temerária. O possível afastamento, considerado uma tentativa de golpe pelo mandatário, será votado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians na segunda-feira, 2 de dezembro.