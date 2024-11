Mike Tyson e Jake Paul não são os únicos que são alvos de grandes apostas quando subirem ao ringue na noite desta sexta-feira, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos. Para a Netflix, é seu maior evento esportivo ao vivo até o momento e uma oportunidade de garantir que possa lidar com a demanda do público, de olho na NFL e na WWE, as transmissões de wrestling.