Chelsea (3º) e Arsenal (4º), ambos com 19 pontos, empataram em 1 a 1 neste domingo (10) no clássico londrino que encerrou a 11ª rodada do Campeonato Inglês, que teve a vitória do Manchester United sobre o Leicester por 3 a 0, na despedida do técnico interino Ruud Van Nistelrooy antes da chegada do português Rúben Amorim.