Um dos destaques da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, a judoca Beatriz Souza retornou aos tatames neste domingo. Inscrita apenas no Grand Prix Nacional de Judô, ela venceu suas três lutas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e ajudou o Pinheiros a subir no pódio com a medalha de bronze no novo formato de equipes mistas.