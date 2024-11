Yuri Alberto vive ótimo momento com a camisa do Corinthians. O atacante possui, em média, uma participação em gol nas últimas doze partidas da equipe. Diante da boa fase, surgem rumores sobre o futuro do jogador para a próxima temporada. Mas o presidente do Corinthians, Augusto Melo, confia na permanência do atleta para 2025.