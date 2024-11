Artur Jorge promete Botafogo ambicioso em 'jogo mais importante da carreira'

O Botafogo fez o tradicional reconhecimento do gramado do Monumental de Núñez, palco da final da Copa Libertadores, nesta sexta-feira, de maneira leve. A vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, na terça-feira, parece ter tirado um peso das costas dos jogadores do time alvinegro, que chega confiante para a partida com o Atlético-MG, neste sábado, às 17h. O técnico Artur Jorge concedeu entrevista coletiva e deixou explícito essa ambição de fazer história.