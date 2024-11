O legítimo "rolê aleatório" aconteceu no futebol brasileiro e internacional na manhã desta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. O São Cristovão, da terceira divisão carioca, disputou um amistoso contra a seleção sub-23 da Rússia. Mesmo atuando em casa, no Estádio Ronaldo Luís Nazário de Lima, a equipe do Rio não conseguiu impôs seu jogo e levou uma goleada por 4 a 0.