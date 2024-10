O Atlético-MG terá um reforço de peso para a reta final de temporada. Recuperado de problemas no púbis, o meia Zaracho, que não entra em campo desde agosto, viajou para Buenos Aires e está na lista dos relacionados para a partida com o River Plate, nesta terça-feira, às 21h30, no Monumental de Nuñez, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores.