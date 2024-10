Depois de uma temporada muito abaixo da média, o Golden State Warriors estreou com uma boa vitória na nova temporada da NBA. Jogando fora de casa, a equipe da Califórnia venceu o Portland Trail Blazers por 139 a 104 em noite de vitórias do Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, e do Memphis Grizzlies, que contou com o retorno de Ja Morant.